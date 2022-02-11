"Штрафы для ФОПов с кассовыми аппаратами снизят на 90%": в партии Зеленского дали объяснение

Как говорит глава финансового комитета Даниил Гетманцев, есть планы отменить все штрафы за январь 2022 года для ФОПов, которые не поставили кассовые аппараты.
С 1 января нынешнего года кассовые аппараты стали обязательными к использованию практически для всех категорий физических лиц-предпринимателей в Украине. Но весь первый месяц года были серьезные сбои в работе системы программных регистраторов расчетных операций и из-за этого сдача чеков коммерсантами не производилась и штрафы ФОПам не выписывались. Об этом в интервью "УНИАН" заявил руководитель финансового комитета парламента, нардеп от "Слуги народа Даниил Гетманцев.
"Никакой проверки ФОПов в январе по поводу невыдачи чеков не было. Поэтому штрафы не начислены за январь. Для того чтобы снять любые вопросы, мы отменим вообще штрафы за январь", - заявил народный избранник.
Более того, Гетманцев говорит, что у нардепов есть планы снизить на 90% штрафы на весь 2022 год для тех ФОПов, которые все-таки установили РРО.
"В феврале или в марте, когда сможем задать этот вопрос на голосование. Я буду работать над этим. Буду просить депутатов проголосовать за это. Можно разное обо мне говорить, но я никогда не обманываю. Ни ФОПов, ни кого другого. Всем говорил о своей позиции с самого начала. И как раз позиция упразднить штрафы за январь у меня есть. И есть позиция существенно снизить на 90% штрафы на весь год для тех, кто установил РРО", - заявил он.
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Кассовые аппараты для ФОПов
- С 1 января 2022 года для физических лиц-предпринимателей (ФОПов) 2-4 групп единого налога стало обязательным применением в своей работе кассовых аппаратов или же регистраторов расчетных операций.
- Тем предпринимателям, которые не будут использовать кассовые аппараты, грозит штраф в размере 100% от суммы стоимости товара, который продан в обход установленного государством механизма. Следующий проданный товар обернется штрафом уже в 150% от цены товара.
- ФОПы активно протестовали против таких нововведений - в том числе и под Верховной Радой. Они требовали принятия своего законопроекта, под №5866-1, который предусматривает чековую систему в том случае, если стоимость товара составляет одну минимальную зарплату или 6,5 тысяч гривен.
- Предприниматели предупреждали, что из-за новых требований государства у них появятся дополнительные расходы на РРО и бухгалтерию. Вследствие этого они будут вынуждены повысить цены на свои товары.