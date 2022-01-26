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Верховная Рада пошла на уступки ФОПам: в Украине отложат штрафы за отсутствие кассовых аппаратов

26 января 2022, 13:12
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Предприниматели в ответ все равно должны будут установить кассовые аппараты или РРО.

Верховная Рада
Верховная Рада отложит штрафы для ФОПов за неприменение кассовых аппаратов до конца года / УНИАН

Верховная Рада намерена отменить штрафы для физических лиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов или регистраторов расчетных операций (РРО) до конца 2022 года. Законопроект должен появиться до конца дня, 26 января. ФОПам не придется платить штрафы при условии установки РРО. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Как сообщает РБК-Украина, после совещания с лидерами фракций он рассказал о том, что инициатором законопроекта является председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, когда законопроект будет принят, предпринимателей освободят от уплаты штрафов за неиспользование кассовых аппаратов в том случае, если они их все же установят до конца 2022 года.

"Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившего РРО при условии, что они установят", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

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Кассовые аппараты для ФОПов

С 1 января 2022 года для физических лиц-предпринимателей (ФОПов) 2-4 групп единого налога стало обязательным применением в своей работе кассовых аппаратов или же регистраторов расчетных операций.

Тем предпринимателям, которые не будут использовать кассовые аппараты, грозит штраф в размере 100% от суммы стоимости товара, который продан в обход установленного государством механизма. Следующий проданный товар обернется штрафом уже в 150% от цены товара.

ФОПы протестуют против таких нововведений. Они требуют принятия своего законопроекта № 5866-1, который предусматривает чековую систему в том случае, если стоимость товара составляет одну минимальную зарплату или 6,5 тысяч гривен.

Предприниматели предупреждали, что из-за новых требований государства у них появятся дополнительные расходы на РРО и бухгалтерию. Вследствие этого они будут вынуждены повысить цены на свои товары.

В Верховной Раде 17 декабря собирались рассмотреть законопроект №6376, на основании которого введение кассовых аппаратов для ФОПов 2-4 групп могли перенести на 2023 год. Впрочем, документ не удалось включить даже в повестку дня.

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Верховная Рада ФОП Руслан Стефанчук новости Украины Данил Гетманцев
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