Столкновения у Рады: в центре Киева протестующие ФОПы схлестнулись с полицией

В Киеве протестующие ФОПы подрались с полицией / apostrophe.ua

В пятницу, 17 декабря, в центре Киева представители движения по защите прав физических-лиц предпринимателей SaveФОП частично заблокировали проезжую часть на улице Грушевского возле здания Верховной Рады.

На участке дороги между улицами Липская и Шелковичная находилось около тысячи с людей с зажженными файерами, сообщает Интерфакс-Украина.

За порядком следит несколько сотен правоохранителей, которые периодически оттесняют участников акции от пересечения улиц Грушевского и Шелковичной, чтобы предотвратить перекрытие движения транспорта.

В то же время митингующие попытались перекрыть движение по дороге. Они вступили в противостояния с полицией, которая пыталась не допустить беспорядков.

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Протест ФОПов: главное требование

Митингующие проводят акцию у здания парламента с самого утра. Их главное требование касается принятия законопроекта № 5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Добавим, что к подобным мерам участники акции уже прибегали во вторник.

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