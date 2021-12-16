С 1 января кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех: как изменятся цены

Кассовый аппарат будет на всех прилавках / pixabay.com

С нового года кассовые аппараты должны будут установить все предприниматели. В связи с этим, эксперты прогнозируют повышение стоимости товаров и услуг.

Как сообщает "Страна.ua", ранее Государственная регуляторная служба подсчитала, что внедрение РРО - это дополнительные расходы для бизнеса на уровне порядка 100 тысяч гривень в год, куда входит покупка оборудования, обслуживание, плата за эквайринг, бухгалтера, обучение сотрудников и др.

"Кассовые аппараты - это, как минимум, дополнительные расходы на РРО и бухгалтера. Минимум, 10-15 тысяч в месяц. Это значит, что мне придется сидеть без зарплаты, или нужно будет сокращать кого-то из сотрудников. Нет у малого бизнеса на сегодня таких доходов, чтобы обеспечить "хотелки" властей. Поэтому многим придется увеличивать ценники на товары и услуги. А если бизнес по новым ценникам не пойдет, то выход один - закрываться", - рассказала владелица небольшого предприятия по производству полуфабрикатов Виктория.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что ФОПы очень боятся кассовых аппаратов.

"В теории схема с программными РРО, которое будет работать на смартфоне и обойдется предпринимателю недорого, звучит неплохо. Но мы же понимаем, что на практике она может дать сбой. Электронные сервисы у нас работают плохо, бизнес помучается, и все равно будет вынужден тратиться на дорогие кассовые аппараты. Но это - не главное. Почему ФОПы так боятся кассовых аппаратов? Потому что они позволят налоговикам контролировать реальные обороты бизнеса. А они могут оказаться намного выше заявленных по группам для единого налога лимитов. Поэтому прикрываться ФОП для оптимизации бизнеса уже станет сложнее", - говорит Пендзин.

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У кого будут кассовые

С 1 января 2022 года занятые в ритейле ФОПы 2-4 групп будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Становится обязательной фиксация расчетных операций между предпринимателем и клиентом через регистратор расчетных операций (РРО).

Введение РРО для ФОПов 2-4 группы, торгующих товарами и услугами, стартует 1 января 2022 года.

ФОПы 2-4 групп не обязаны покупать физические кассовые аппараты и громоздкие принтеры. Их можно заменить программой на компьютере, планшете или даже смартфоне – это так называемый программный РРО или ПРРО.

Регистрация и дальнейшая работа ПРРО происходят исключительно в электронной форме, без контактов с налоговиками.

Печатать бумажные чеки также не нужно, достаточно чеков электронных. Не нужна и книга учета расчетных операций.

Вместе с тем, как и любая подобная инновация, ПРРО на первых порах многими воспринимаются насторожено.

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