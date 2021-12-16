С 1 января кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех: как изменятся цены

Предприниматели утверждают, что цены на товары вырастут обязательно.
С нового года кассовые аппараты должны будут установить все предприниматели. В связи с этим, эксперты прогнозируют повышение стоимости товаров и услуг.
Как сообщает "Страна.ua", ранее Государственная регуляторная служба подсчитала, что внедрение РРО - это дополнительные расходы для бизнеса на уровне порядка 100 тысяч гривень в год, куда входит покупка оборудования, обслуживание, плата за эквайринг, бухгалтера, обучение сотрудников и др.
"Кассовые аппараты - это, как минимум, дополнительные расходы на РРО и бухгалтера. Минимум, 10-15 тысяч в месяц. Это значит, что мне придется сидеть без зарплаты, или нужно будет сокращать кого-то из сотрудников. Нет у малого бизнеса на сегодня таких доходов, чтобы обеспечить "хотелки" властей. Поэтому многим придется увеличивать ценники на товары и услуги. А если бизнес по новым ценникам не пойдет, то выход один - закрываться", - рассказала владелица небольшого предприятия по производству полуфабрикатов Виктория.
Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что ФОПы очень боятся кассовых аппаратов.
"В теории схема с программными РРО, которое будет работать на смартфоне и обойдется предпринимателю недорого, звучит неплохо. Но мы же понимаем, что на практике она может дать сбой. Электронные сервисы у нас работают плохо, бизнес помучается, и все равно будет вынужден тратиться на дорогие кассовые аппараты. Но это - не главное. Почему ФОПы так боятся кассовых аппаратов? Потому что они позволят налоговикам контролировать реальные обороты бизнеса. А они могут оказаться намного выше заявленных по группам для единого налога лимитов. Поэтому прикрываться ФОП для оптимизации бизнеса уже станет сложнее", - говорит Пендзин.
У кого будут кассовые
С 1 января 2022 года занятые в ритейле ФОПы 2-4 групп будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО).
Становится обязательной фиксация расчетных операций между предпринимателем и клиентом через регистратор расчетных операций (РРО).
Введение РРО для ФОПов 2-4 группы, торгующих товарами и услугами, стартует 1 января 2022 года.
ФОПы 2-4 групп не обязаны покупать физические кассовые аппараты и громоздкие принтеры. Их можно заменить программой на компьютере, планшете или даже смартфоне – это так называемый программный РРО или ПРРО.
Регистрация и дальнейшая работа ПРРО происходят исключительно в электронной форме, без контактов с налоговиками.
Печатать бумажные чеки также не нужно, достаточно чеков электронных. Не нужна и книга учета расчетных операций.
Вместе с тем, как и любая подобная инновация, ПРРО на первых порах многими воспринимаются насторожено.
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