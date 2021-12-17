УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

ФОПов ждут кассовые аппараты с 1 января 2022 года: Рада провалила законопроект об отсрочке

17 декабря 2021, 14:53

Законопроект №6376 не смогли включить в повестку дня, инициативу поддержали только 102 депутата.

Верховная Рада
Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада не утвердила перенос введения кассовых аппаратов для ряда групп предпринимателей 2023 год. Нардепы провалили включение соответствующего законопроекта в повестку дня, поскольку инициативу поддержали только 102 парламентария. Таким образом, кассовые аппараты станут обязательными для ФОПов 2-4 группы уже с 1 января 2022 года.

В частности, в пятницу, 17 декабря, на заседании парламента нардепы рассматривали документ под №6376, авторы которого предлагали внести изменения в четвертый абзац пункта 61 подраздела 10 раздела ХХ Переходные положения Налогового кодекса. Речь идет о замене цифры 2022 на цифру 2023. Однако решение не было принято.

Когда и кому из ФОПов понадобятся РРО

Физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп, работающие в ритейле, вынуждены будут с 1 января 2022 года использовать кассовые аппараты или программы регистрации расчетных операций (РРО).

Кассовые аппараты или РРО для ФОПов

Под регистратором расчетных операций (РРО) подразумевается устройство или программно-технический комплекс, который выполняет фискальные функции и регистрирует расчетные операции во время продажи товаров. Такая программа является аналогом того же кассового аппарата, но уже в виде специальной программы для персонального компьютера, планшета или смартфона.

Чеки с РРО будут регистрироваться на сервере налоговой при помощи Интернета. Предприниматели смогут сами выбирать, чем им пользоваться – классическими кассовыми аппаратами или программой.

Реклама

Кому понадобятся кассовые аппараты и РРО

Физические-лица предприниматели, которые работают в сфере ритейла и являются плательщиками единого налога 2-4 групп, с 1 января 2022 года должна будут пользоваться кассовыми аппаратами или системой РРО в обязательном порядке.

Штрафы за нарушение требований по РРО

Бизнес, который нарушает требования по использованию регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) должен будет заплатить штраф в размере 100% стоимости товаров, которые были проданы в обход системы. .

Новость дополняется

viber
Верховная Рада кассовые аппараты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «ФОПов ждут кассовые аппараты с 1 января 2022 года: Рада провалила законопроект об отсрочке». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршикЛайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршик Травести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парикаТравести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парика Гороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуацииГороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуации Как удалить налет и грязь с плитки: 3 народных способа, которые не подведутКак удалить налет и грязь с плитки: 3 народных способа, которые не подведут Как уберечь печень от разрушения - ответ нутрициологаКак уберечь печень от разрушения - ответ нутрициолога
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
14:53

ФОПов ждут кассовые аппараты с 1 января 2022 года: Рада провалила законопроект об отсрочке

14:46

"Мама пила сутками, а соцслужбы ничего не делали": детали смерти грудного ребенка под Черкассами

14:38

В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали датуВидео

14:30

Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покажет, как выращивают бананы для экспорта и чем они опасны

13:59

Каждый третий украинец готов к вооруженному сопротивлению в случае вторжения РФ – опросВидео

Реклама
13:58

Отказ от присоединения к Альянсу Украины: в РФ опубликовали проект договора с НАТОФотоВидео

13:21

В Украине начали колоть третью дозу COVID-вакцины: кому рекомендуют сделать дополнительную прививкуВидео

13:20

"В 5-50 раз запасы меньше, чем нужно": в СБУ предупредили о критической нехватке угля для ТЭС

13:15

Андрей Данилко показал годовалого карапуза - фото из семейных архивов

13:11

"Большая стройка": в Херсоне завершается реконструкция аэропортаВидео

13:10

Столкновения у Рады: в центре Киева протестующие ФОПы схлестнулись с полициейВидео

13:00

Гороскоп на завтра 18 декабря 2021: Тельцам – счастливые перемены, Близнецам – враги, Водолеям – деньгиВидео

12:55

Стипендия в 6 тысяч абитуриентам из Крыма и ОРДЛО: кому светят выплаты

12:27

Украине грозят проблемы с отоплением, если в феврале на две недели ударят морозы - ВитренкоВидео

11:59

В НАТО предупредили РФ: заплатит огромную цену за агрессию против УкраиныВидео

11:50

Звезда Секса в большом городе актер Крис Нот обвинен в изнасиловании двух женщин

11:42

"Омикрон - самая серьезная угроза здравоохранению в мире": заявление министров "Большой семерки"

11:33

РФ грозит отключение от SWIFT: Кулеба припугнул Кремль новым пакетом жестких санкцийВидео

11:32

За 2021-й из Украины выехало рекордное за 11 лет число граждан

11:16

Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисВидео

Реклама
10:57

В РФ объяснили вердикт суда с подтверждением присутствия российских войск на ДонбассеВидео

10:38

"Богаты, как жители Версаля": в Киеве хотели посыпать дороги солью с ионами серебра

10:11

Украина готова выполнить Минск: РФ должна обеспечить безопасность на Донбассе – КулебаВидео

10:01

"Вы привели за руку войну в Украину": журналист Скрыпин распек Шуфрича в прямом эфиреВидео

09:40

Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в день Варвары и как не попасть в бедуВидео

09:23

Экономили на коммуналке и погибли: на Тернопольщине мать и сын замерзли до смертиВидео

09:11

Рыба его мечты: в Днепре мужчина выловил 50-килограммового сома-"людоеда"

09:10

Омикрон на пороге: есть ли поводы для паникимнение

08:48

Гороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потериВидео

08:44

В ООН спрогнозировали, как именно удастся победить пандемию коронавируса

08:26

Коронавирус в Украине 17 декабря: за сутки 8,9 тыс. новых COVID-больных и 328 смертейВидео

07:57

Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаВидео

07:28

"Дорого обойдется": в ЕС предупредили Россию о последствиях вторжения в УкраинуВидео

07:18

Топ-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год Тигра

07:00

Как определить настоящую красную икру и не купить подделку - советы экспертов

06:27

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: счастье всей жизни и непредсказуемые повороты судьбыВидео

06:09

В России узаконили массовую депортацию?мнение

05:40

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

05:17

Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольте

05:15

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеВидео

Реклама
04:46

Резкое похолодание до -23°: украинцы узнали, где и когда ждать морозовВидео

04:43

Как использовать кофейную гущу: 3 самых полезных лайфхака

04:20

Любимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение

03:23

Украинка с самыми большими скулами в мире в бикини показала безупречное тело после операции

03:18

Как очистить и восстановить замшу в домашних условиях

02:26

Как ведет себя мужчина, если он действительно влюблен: ответ психолога

01:23

Доллар возьмет реванш: украинцам назвали новый курсВидео

01:11

Сколько чашек горячего чая можно пить в день и сколько должен стоить хороший напитокВидео

00:51

Манипуляции в магазинах: как не стать жертвой продавцовВидео

00:08

Каким продуктам "зеленый свет" на новогоднем столе 2022 – ответ диетологаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять