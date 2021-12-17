ФОПов ждут кассовые аппараты с 1 января 2022 года: Рада провалила законопроект об отсрочке

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада не утвердила перенос введения кассовых аппаратов для ряда групп предпринимателей 2023 год. Нардепы провалили включение соответствующего законопроекта в повестку дня, поскольку инициативу поддержали только 102 парламентария. Таким образом, кассовые аппараты станут обязательными для ФОПов 2-4 группы уже с 1 января 2022 года.

В частности, в пятницу, 17 декабря, на заседании парламента нардепы рассматривали документ под №6376, авторы которого предлагали внести изменения в четвертый абзац пункта 61 подраздела 10 раздела ХХ Переходные положения Налогового кодекса. Речь идет о замене цифры 2022 на цифру 2023. Однако решение не было принято.

Когда и кому из ФОПов понадобятся РРО

Физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп, работающие в ритейле, вынуждены будут с 1 января 2022 года использовать кассовые аппараты или программы регистрации расчетных операций (РРО).

Кассовые аппараты или РРО для ФОПов

Под регистратором расчетных операций (РРО) подразумевается устройство или программно-технический комплекс, который выполняет фискальные функции и регистрирует расчетные операции во время продажи товаров. Такая программа является аналогом того же кассового аппарата, но уже в виде специальной программы для персонального компьютера, планшета или смартфона.

Чеки с РРО будут регистрироваться на сервере налоговой при помощи Интернета. Предприниматели смогут сами выбирать, чем им пользоваться – классическими кассовыми аппаратами или программой.

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Кому понадобятся кассовые аппараты и РРО

Физические-лица предприниматели, которые работают в сфере ритейла и являются плательщиками единого налога 2-4 групп, с 1 января 2022 года должна будут пользоваться кассовыми аппаратами или системой РРО в обязательном порядке.

Штрафы за нарушение требований по РРО

Бизнес, который нарушает требования по использованию регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) должен будет заплатить штраф в размере 100% стоимости товаров, которые были проданы в обход системы. .

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