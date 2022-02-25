В Одессе слышны выстрелы и крики

В Одессы слышны выстрелы. Соответствующие кадры появились в сети.

Отмечается, что стрельба происходит в центре города и в районе порта.

Кроме этого, люди слышат крики.

Думская пишет, что длительность достаточно долгая, поэтому скорее всего, работает противовоздушная оборона - артиллерийские зенитные установки.

Напомним, 25 февраля Николаевская ОГА заявила про прорыв оккупантов со стороны Херсона. Губернатор Ким заявил, что украинские воины готовы принять бой.

Также оккупанты потеряли более 1000 военных за сутки. Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта.

Читайте также: