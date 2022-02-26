США вводят санкции лично против Путина, Лаврова и Шойгу из-за вторжения РФ в Украину

Энтони Блинкен подтвердил введение санкций против Путина / коллаж Reuters

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против президента РФ Владимира Путина и других российских высокопоставленных чиновников, заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, причина введения санкций - вторжение России в Украину.

В частности, санкционные ограничения будут введены против хозяина Кремля Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и первого замминистра обороны Валерия Герасимова

"В координации с нашими союзниками и партнерами мы продолжаем наш беспрецедентный ответ на вторжение России в Украину, вводя жесткие санкции против президента России Путина, министра иностранных дел Лаврова, министра обороны Шойгу и первого замминистра обороны Герасимова", — написал Блинкен своей странице в Twitter.

Как сообщал Главред, вечером 25 февраля на встрече в Париже министры финансы Евросоюза утвердили персональные финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Реклама

Это второй раунд европейских санкций в наказание за нападение России на Украину. Третий раунд санкционных мер как раз обсуждается в данный момент. Третья волна санкций затронет еще многих российских олигархов.

Великобритания также вводит санкции против России после ее вторжения в Украину.

Другие новости: