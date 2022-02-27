Может произойти экокатастрофа: из-за боев под Киевом не могут потушить обстрелянную нефтебазу

В Василькове пылает нефтебаза после попадания в нее ракеты оккупантов / соцсети

В Василькове под Киевом продолжается пожар на нефтебазе, который вспыхнул после попадания снаряда российских войск.

Спасатели не могут приступить к тушению огня, потому что идет бой за аэропорт, который оккупанты пытаются захватить. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба в Facebook.

Он отмечает, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. Пожар может распространиться еще на 9 резервуаров с топливом, а это в свою очередь грозит экологической катастрофой.

"Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может начать тушение. Пока удалось перекрыть поставки газа. Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие. В таком случае нам грозит неминуемая экологическая катастрофа", – написал председатель Киевской ОГА.

Также стало известно, что работникам нефтебазы удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом. Спасенное топливо Украина сможет использовать на нужды армии, медицинской системы.

Реклама

Напомним, в Василькове Киевской области после обстрела горит нефтебаза. Информацию об этом подтвердила мэр города Наталья Баласинович.

Также сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля российскими войсками было сделано "более 250" пусков ракет по украинским объектам. Такой подсчет провели в оборонном секторе США. Отмечается, что большинство запусков проведено баллистическими ракетами малой дальности.

Читайте также: