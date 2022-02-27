"Тьма отступит, рассвет близко": глава Минобороны обратился к украинцам

Алексей Резников / Фото Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам утром 27 февраля, призвав их оставаться сильными.

"72 часа сопротивления. Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются. Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи граждан, взявших в руки оружие, которые встали в ряды территориальной обороны и дерутся", - написал глава Минобороны в Facebook.

Резников добавил, что впереди будет еще много испытаний, но в победу Украины теперь верим не только мы.

"Посмотрите вокруг. Многие наконец-то преодолели страх и решились бросить вызов Кремлю. С каждым часом все больше людей осознают, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет. Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной", - отметил он.

"Тьма отступит. Рассвет близко. Держим строй. Слава Украине! Слава Героям Украины!", - резюмировал министр обороны.

Как сообщал Главред, украинская армия разгромила под Гостомелем возле Киева подразделение так называемых "кадыровцев" – элитный чеченский спецназ Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.

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