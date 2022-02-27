"Первые" потери: Россия официально признала плачевные результаты вторжения

Российские войска / Reuters

Российская Федерация впервые на официальном уровне заявила об утратах в агрессии против Украины.

Несмотря на большие потери, фото и видеодоказательства, Генштаб РФ продолжал заявлять о том, что "потерь нет".

Однако 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего в Украине офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Было указано, что офицер погиб якобы в ходе "специальной военной операции на Донбассе".

"Избрал себе непростой и благородный путь защитника мира", отметил Меликов.

Нурмагомедов служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку ВДВ.

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