"Первые" потери: Россия официально признала плачевные результаты вторжения

В Росии его назвали "защитником мира"...
Российская Федерация впервые на официальном уровне заявила об утратах в агрессии против Украины.
Несмотря на большие потери, фото и видеодоказательства, Генштаб РФ продолжал заявлять о том, что "потерь нет".
Однако 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего в Украине офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Было указано, что офицер погиб якобы в ходе "специальной военной операции на Донбассе".
"Избрал себе непростой и благородный путь защитника мира", отметил Меликов.
Нурмагомедов служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку ВДВ.
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Автор: Елена Стороженко