ВСУ разгромило хваленые "Тигры" российских оккупантов в Харькове - фото

Враг не пройдет!
В Харькове идут ожесточенные бои с российскими оккупантами. Вооруженные силы Украины обезвредили вражескую колонну, в том числе и бронеавтомобиль "Тигр".
Фото опубликовали в Telegram-канале международного волонтерского сообщества Inform Napalm.
Подразделение российских "Тигров" было полностью разгромлено украинскими военными. Теперь "гордость" России стоит с пробитыми колесами.
Украинская армия пополнила свои трофейные запасы РПГ 30 "Крюк".
Мы под надежной защитой Вооруженных сил Украины. Нас поддерживает весь цивилизованный мир!
Ранее Главред писал, что на въезде в город Корюковка на Черниговщине местные жители вместе с правоохранителями заставили развернуться колонну танков врага.
Также отличились жители Сумщины. Территориальная община поселка Хотин на своими усилиями разоружила технику российских оккупантов.
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