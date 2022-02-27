ВСУ разгромило хваленые "Тигры" российских оккупантов в Харькове - фото

Вторжение Росии в Украину / Reuters

В Харькове идут ожесточенные бои с российскими оккупантами. Вооруженные силы Украины обезвредили вражескую колонну, в том числе и бронеавтомобиль "Тигр".

Фото опубликовали в Telegram-канале международного волонтерского сообщества Inform Napalm.

Подразделение российских "Тигров" было полностью разгромлено украинскими военными. Теперь "гордость" России стоит с пробитыми колесами.

Украинская армия пополнила свои трофейные запасы РПГ 30 "Крюк".

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ВСУ разгромило "Тигры" оккупантов

Ранее Главред писал, что на въезде в город Корюковка на Черниговщине местные жители вместе с правоохранителями заставили развернуться колонну танков врага.

Также отличились жители Сумщины. Территориальная община поселка Хотин на своими усилиями разоружила технику российских оккупантов.

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