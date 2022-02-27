"Что Байрактар животворящий делает": появилось видео сокрушительного удара ВСУ по оккупантам

Удар из Байрактара по российским оккупантам / скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как работает беспилотник Bayraktar. Он опубликовал видео, на кадрах которого видно, как БПЛА наносит удар по российскому агрессору в Чернобаевке Херсонской области. На кадрах видно уничтожение врага.

"Что Байрактар животворящий делает! С. Чернобаевка, Херсонская область. Welcome to hell!" - написал Залужный.

Вооруженные силы Украины точно попали в оккупантов и их технику. Произошел масштабный взрыв, после которого одна из машин в колонне стала быстро отъезжать, панически убегая от украинских бойцов.

Как Bayraktar уничтожает оккупантов - видео:

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Украинцы с восторгом отреагировали на видео и пожелали нашим защитникам скорейшей победы:

Как сообщал Главред, Алексей Арестович рассказал о ситуации на украинских фронтах по состоянию на 27 февраля. По его словам, противник деморализован и не предпринимает активных наступательных действий. Сегодня таких попыток было всего лишь две.

Верить вбросам про "падение" Харькова – нельзя. ВСУ и территориальная оборона "держат" город. Российская армия пробовала пройти через Бучу, Гостомель и Ирпень, но попал под удар со стороны ВСУ. Украинские военные контролируют ситуацию.

С Западных областей отряды территориальной обороны выдвинулись в Киев. На южном фронте - без продвижения противника.

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