"Как ты будешь смотреть нам в глаза?": житель Днепра обратился к брату-чиновнику Минобороны Беларуси

Украинец призвал своего брата-белоруса в Минобороны Беларуси повлиять на решение Беларуси о войне против Украины / УНИАН

Житель Днепра Глеб Воинов записал обращение к своему родственнику, помощнику министра обороны Беларуси Олегу Воинову, который родился и вырос в Украине. Брат Воинова попросил его повлиять на решение Беларуси воевать на стороне РФ против Украины и сделать так, чтобы его родным не было стыдно за него.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный". Как рассказал Глеб Воинов, в Днепре сейчас живет его мать.

"Как ты будешь смотреть нам в глаза? Мы тобой гордились, мы не хотим, чтобы нам было стыдно, что наши родственники живут в Беларуси", – сказал мужчина в видеообращении.

Также Глеб Воинов спросил брата о том, как чиновники в Беларуси могут допустить кровопролитие в Украине."У тебя тоже есть дети, как вы можете это допустить? Вы можете повлиять. Здесь течет кровь наших детей, их убивают, а вы делаете вид, что этого не знаете?" – добавил днепрянин.

Воинов также подчеркнул, что украинцы будут воевать против чужих людей на нашей земле. Однако сам Олег таким не является, поскольку родился в Украине.

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