"Будьте Беларусью, а не Россией": Зеленский обратился к белорусам

Зеленский обратился к белорусам / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение. На этот раз оно было адресовано гражданам Беларуси.

"Сегодня всех вас (белорусов, - ред.) зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимается решение совершенно другого уровня", - сказал Зеленский.

По его словам, минувшая ночь в Украине была жестокой, снова были обстрелы, бомбардировка жилых кварталов и гражданской инфраструктуры.

"На сегодня нет ни одного объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех, против всего живого - детских садиков, жилых домов и даже против машин скорой помощь. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры. Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но в войне, которая идёт сейчас, вы с нами не на одной стороне", - сказал Зеленский.

Он добавил, что с белорусской территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине.

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"Всё это - тоже де-факто референдум для вас. Вы решаете, кто вы, вы решаете, кем быть и как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям. А мы - ваши соседи. Будьте Беларусью, а не Россией", - добавил президент.

Как сообщал Главред, Воздушные Силы ВС Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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