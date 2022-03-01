50 долларов за труп: стало известно, сколько РФ платит семье каждого убитого ВСУ оккупанта

Стало известно, сколько РФ платит семье каждого убитого ВСУ оккупанта / Reuters

Министерство обороны страны-агрессора, Российской Федерации оценило жизнь каждого своего солдата-оккупанта в сумму в рублях, которая эквивалентная 50 долларам США по нынешнему курсу. Об этом говорится в Telegram-канале Верховной Рады Украины.

Эти деньги и планируется выдавать семьям убитых в ходе войны с Украиной российских военных

"По нынешнему курсу Путлер оценил жизнь своего гражданина в 50 долларов. 50 долларов — цена жизни российского оккупанта!", — сообщили на канале ВРУ.Читайте такжеБольше оружия и санкций: США помогут Украине в отражении агрессии РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что экономика России уже потеряла 3 трлн долларов из-за полномасштабной военной агрессии против Украины.

По словам научного руководителя Украинского института экономического лидерства Ярослава Романчука, с каждым днем эта сумма будет только увеличиваться, а действие санкции почувствуют все россияне.

Реклама

"Не прошло и недели войны, а ее инициатор, агрессор, потерял почти один триллион долларов. А если учесть радикальное снижение стоимости активов, недвижимости, земли, сбережений, резкое ухудшение доступа к кредитному рынку и платежной системы, то потери превысят три триллиона долларов", - отметил эксперт.

По словам Романчука, такая ситуация представляет собой начало краха российской экономики.