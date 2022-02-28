Россия обеднела на 3 трлн долларов из-за вторжения в Украину, но это только начало

Россия потеряла 3 трлн долларов из-за вторжения в Украину / REUTERS

Экономика России уже потеряла 3 трлн долларов из-за полномасштабной агрессии против Украины.

По словам научного руководителя Украинского института экономического лидерства Ярослава Романчука, с каждым днем эта сумма будет только увеличиваться, а действие санкции почувствуют все россияне.

"Не прошло и недели войны, а ее инициатор, агрессор, потерял почти один триллион долларов. А если учесть радикальное снижение стоимости активов, недвижимости, земли, сбережений, резкое ухудшение доступа к кредитному рынку и платежной системы, то потери превысят три триллиона долларов", - отметил эксперт.

По словам эксперта, только начало краха российской экономики.

Читайте такжеНейтралитет отменен: Швейцария вводит санкции против РФ и закрывает агрессору небо"Так против кого, за что воюет Путин? За благополучие русских? Видите сами. Потери просто пугающие. И это только начало. Для обычного человека не будет валюты. Не будет выезда за границу. Не будет привычных финансовых услуг и потребительских товаров. Кастрированный интернет. Официальная идеология. Все - в ногу с президентом. Обязательные ритуалы лояльности. И точка", - резюмировал Романчук.

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Ранее экономист и специалист Экспертной экономической платформы Олег Гетман сообщил, что за сегодняшний день россияне обеднели приблизительно в два раза.

"На протяжении недели они условно обеднеют в три раза. Если ранее ВВП у них было 1,4 триллиона долларов, то за день он сократился условно до 800 миллиардов".

И это, по прогнозу специалистов, лишь начало последствий, которые ожидают экономику России после введенных против нее санкций от США, Великобритании, ЕС, Канады и пр.

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