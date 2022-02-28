Евросоюз сокрушил новыми санкциями Россию: под "атаку" попали Скабеева и Песков

Санкции / Reuters

Европейский Союз опубликовал новый санкционный список против России.

Сообщается, что в него попали российские олигархи и одиозные пропагандисты.

Перечень опубликовали в Официальном журнале ЕС в понедельник вечером.

Под санкции попали:

Игорь Сечин, гендиректор Роснефти

Николай Токарев, гендиректор Транснефти

Алишер Усманов, владелец USM Holdings

Петр Авен, совладелец и президент Альфа-Банка

Михаил Фридман, совладелец Альфа-Банка

Сергей Ролдугин, друг детства Владимира Путина

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер-министр РФ

Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ

Виталий Савельев, министр транспорта РФ

Андрей Турчак, один из руководителей Единой России

Тигран Кеосаян, пропагандист и муж Маргариты Симоньян

Ольга Скабеева, пропагандистка

Александр Пономаренко, олигарх

Модест Колеров, пропагандист

Роман Бабаян, пропагандист

Захар Прилепин, пропагандист

Антон Красовский, пропагандист

Аркадий Мамонтов, пропагандист

Сергей Пинчук, заместитель главнокомандующего Черноморским флотом РФ

Алексей Авдеев, заместитель командующего войсками Южного военного округа

Рустам Мурадов, заместитель командующего войсками Южного военного округа

Андрей Сычевой, командующий одной из армий Южного военного округа

Геннадий Тимченко, олигарх, владелец Volga Group

Алексей Мордашов, олигарх, владелец Северстали и акционер TUI GroupПетр Фрадков, глава Промсвязьбанка

Также под санкции попала компания Согаз, страховавшая незаконное строительство моста через Керченский пролив в Крым.

Реклама

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.

Читайте также: