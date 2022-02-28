Евросоюз сокрушил новыми санкциями Россию: под "атаку" попали Скабеева и Песков

Под санкции попали российские олигархи и одиозные пропагандисты.
Европейский Союз опубликовал новый санкционный список против России.
Сообщается, что в него попали российские олигархи и одиозные пропагандисты.
Перечень опубликовали в Официальном журнале ЕС в понедельник вечером.
Под санкции попали:
- Игорь Сечин, гендиректор Роснефти
- Николай Токарев, гендиректор Транснефти
- Алишер Усманов, владелец USM Holdings
- Петр Авен, совладелец и президент Альфа-Банка
- Михаил Фридман, совладелец Альфа-Банка
- Сергей Ролдугин, друг детства Владимира Путина
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
- Дмитрий Чернышенко, вице-премьер-министр РФ
- Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ
- Виталий Савельев, министр транспорта РФ
- Андрей Турчак, один из руководителей Единой России
- Тигран Кеосаян, пропагандист и муж Маргариты Симоньян
- Ольга Скабеева, пропагандистка
- Александр Пономаренко, олигарх
- Модест Колеров, пропагандист
- Роман Бабаян, пропагандист
- Захар Прилепин, пропагандист
- Антон Красовский, пропагандист
- Аркадий Мамонтов, пропагандист
- Сергей Пинчук, заместитель главнокомандующего Черноморским флотом РФ
- Алексей Авдеев, заместитель командующего войсками Южного военного округа
- Рустам Мурадов, заместитель командующего войсками Южного военного округа
- Андрей Сычевой, командующий одной из армий Южного военного округа
- Геннадий Тимченко, олигарх, владелец Volga Group
- Алексей Мордашов, олигарх, владелец Северстали и акционер TUI GroupПетр Фрадков, глава Промсвязьбанка
Также под санкции попала компания Согаз, страховавшая незаконное строительство моста через Керченский пролив в Крым.
Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".
После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.
Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.
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