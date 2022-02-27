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Забудут о яхтах и самолетах: в Белом доме рассказали о санкциях против олигархов Путина

27 февраля 2022, 23:15

США и ЕС планируют принять меры, чтобы Россия не могла использовать свои резервы Центрального банка.

Санкции
Санкции / Reuters

Россию со всех сторон облагают жесткими экономическими санкциями и ограничениями.

В Белом доме сообщили, что 27 февраля, было решено об осуществлении трех действий, направленных против экономики России.

В публикации говорилось о следующих действиях:

  • применить модель Ирана и отключить российские банки, попав под санкции, от SWIFT;
  • взорвать способность российского центрального банка защищать рубль;
  • создать общую оперативную группу для коллективного поиска материальных активов российских компаний и попавших под санкции олигархов - их яхт, самолетов, модных автомобилей и роскошных домов.

ЕС введет постановление, изымающее российские банки из международной платежной сети SWIFT, фактически исключая их из важнейшей финансовой системы мира.

"Около 11 000 банков во всем мире являются членами сети SWIFT. Если один из этих де-SWIFT российских банков хочет осуществить или получить платеж в банке за пределами России, например, банке в Азии, теперь ему нужно будет использовать телефон или факс. Скорее все, большинство банков во всем мире просто прекратят операции с российскими банками, которые изъяты из SWIFT", – объясняют последствия от отключения России от этой платежной системы.

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Что касается второго, США и ЕС планируют принять меры, чтобы Россия не могла использовать свои резервы Центрального банка для поддержки своей валюты и тем самым подорвать влияние санкций.

"Это продемонстрирует, что предполагаемая защита России от санкций в отношении своей экономики является мифом. 600-миллиардный военный сундучок российского иностранного резерва мощен лишь в том случае, если Путин сможет им воспользоваться и без возможности купить рубль у западных финансовых учреждений. Рубль упадет еще больше , инфляция вырастет, а Центральный банк останется беззащитным", - пишут в Белом доме.

И в последнем пункте есть план по запуску многосторонней трансатлантической группы для выявления, поиска и замораживания активов российских компаний и олигархов, подвергнутых санкциям, - их яхт, их особняков и любых заморозить неправомерные доходы.

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Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.

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