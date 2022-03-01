"Оркам тут не место": в Харькове готовятся встретить оккупантов с битами

Харьков продолжают обстреливать оккупанты / t.me/Pravda_Gerashchenko

В Харькове мужчины готовятся встречать российских оккупантов. Для этого они вооружились битами, мечами и построили баррикады из мусорных баков.

Соответствующее видео в своем Телеграм-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Оркам тут не место! Это наша земля, мы здесь выросли", - говорят на видео харьковчане, которые дежурят около одного из многоэтажных домов.

Отметим, что за последние сутки Харьков и прилегающие к нему поселки войска РФ подверглись массовым обстрелам, в том числе - и из реактивных систем.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация совершила военное преступление, обстреляв Харьков реактивной артиллерией. По его словам, россияне знали, куда стреляли, это мирный город, мирные жилые районы, где нет ни одного военного объекта. За такое преступление государство ждет трибунал. Зло нужно немедленно остановить, а в отношении Москвы должны быть введены самые жесткие санкции.

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