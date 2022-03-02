Российские оккупанты захватили Тростянец на Сумщине: людей начали вытаскивать из домов

Российские войска захватили Тростянец / Telegram

Российские военные силы оккупировали город Тростянец Сумской области. Захватчики начали проводить рейды по домам и хватать местных жителей, вытаскивая их на улицы.

Как сообщает в Telegram глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий приводя слова председателя Тростянецкой громады Юрия Бовы, три российские колонны с разных сторон зашли в Тростянец и полностью заняли город. Оккупанты снесли танком ворота в Круглый Двор и разбили картинную галерею.

Также в городе повреждены почти все ЛЭП, дороги разбиты полностью.

"Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии", - рассказал он.

Отмечается, что противник создал свой штаб, при этом городские власти продолжают работать.

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"Снабжаем людей едой, хлеб печется. Территориальная оборона работает. Мы бережем каждую жизнь!!!" - пишет он.

Напомним, накануне вечером Живицкий эмоционально обратился к ВСУ, властям и миру. Он попросил боевой техники и защиты от авиации, так как российские войска оккупировали область со всех сторон.

Также накануне в Сумской области прошел первый обмен пленными. Одного российского офицера обменяли на пятерых украинских бойцов тероробны.

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