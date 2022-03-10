"НАТО должно просить нас о вступлении": Геращенко заявил о готовности Украины отказаться от Альянса

Антон Геращенко / mvs.gov.ua

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что единственный компромисс, на который может пойти Украина – не находиться в НАТО.

Однако есть условие подписания договоренностей с США и Великобританией о прямой военной поддержке, рассказал Геращенко в интервью Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что можно пойти на компромисс – не быть в НАТО. НАТО должно просить нас, чтобы мы согласились быть членом Североатлантического союза. НАТО не готово даже предоставить системы ПВО, не говоря уже о закрытии неба", - сказал Антон Геращенко.

Также советник главы МВД считает, что Украина может пожертвовать вступлением в НАТО, если получит гарантии безопасности.

Читайте такжеУкраина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО: Арахамия назвал причину"Украинцы борются. Поэтому я думаю, что НАТО можно было бы пожертвовать при условии, если у нас будут прямые договоры с США и Великобританией о прямой военной поддержке", – заявил Геращенко.

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Напомним, ранее советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что война в Украине завершится, когда украинские защитники уничтожат большую часть российской армии. В противном случае "мы ничего не достигнем".

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