Кулеба прибыл в Анталию на встречу с Лавровым: все подробности

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию вечером, 9 марта.

На завтра запланирована встреча с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу прекращения войны в Украине.

О прибытии Кулебы в Турцию сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью для переговоров о прекращении Россией боевых действий и войны против Украины", - заявил представитель министерства.

Переговоры Кулебы и Лаврова пройдут в четверг, 10 марта.

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Что известно о переговорах Кулебы и Лаврова

Дмитрий Кулеба заявлял, что на столе уже лежит решение о прекращении боевых действий и выведения вооруженных сил из Украины.

"Послезавтра. На столе прекращение боевых действий и выведения российских вооруженных сил из Украины. Говорить нужно, так как война продолжается, ее нужно остановить. Но говорить – не значит сдаваться", - сказал глава МИД.

Он добавил, что нужно послушать, что скажет глава МИД России Сергей Лавров.

"Послушаем, что скажет господин Лавров. Дадим ему достойный ответ", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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