Переговоры Кулебы с Лавровым: обсудят выведение войск и прекращение войны

Дмитрий Кулеба высказался о темах переговоров с Лавровым / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на столе уже лежит решение о прекращении боевых действий и выведения вооруженных сил из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы в эфире ТВ.

"Послезавтра. На столе прекращение боевых действий и выведения российских вооруженных сил из Украины. Говорить нужно, так как война продолжается, ее нужно остановить. Но говорить – не значит сдаваться", - сказал глава МИД в прямом эфире.

Он добавил, что нужно послушать, что скажет глава МИД России Сергей Лавров.

"Послушаем, что скажет господин Лавров. Дадим ему достойный ответ", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Бесполетная зона над Украиной

В НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

6 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.