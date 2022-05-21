Зеленский о завершении войны: Победа Украины точно будет в бою, но концовка - в дипломатии

Победа будет очень сложная, кровавая, она точно будет в бою, считает Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина одержит победу в войне с Россией в бою, но завершение будет дипломатическим.

Об этом глава государства заявил в интервью 21 мая по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.

"Не мы начинали, но нам ее (войну, - ред.) заканчивать. Я думал, что закончить можно будет исключительно дипломатически. Сейчас я понимаю, что окончание тоже будет дипломатическим, но это диалог, у которого есть соответствующий термин, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с Российской стороной. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль - и не бензиновый, и не электрокар, потому и война такова - сложная", - сказала Зеленский.

"И победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать, то есть ничего не отдать", - сказал Зеленский.

Как сообщал Главред, западные аналитики описали пять сценариев, по которым может развиваться ситуация на войне в Украине.

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний считает, что война в Украине продлится как минимум до конца лета 2022 года.

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