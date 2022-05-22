Взлетел на воздух с экипажем: ВСУ уничтожили на Луганщине один из самых мощных минометов РФ Тюльпан

Такие минометы способны вести огонь даже ядерными боеприпасами.
В Луганской области подразделение украинских Десантно-штурмовых войск совместно с нацгвардейцами уничтожило российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан".
Российская тяжелая техника после точного попадания в нее защитников Украины взорвалась вместе с экипажем. Об этом сообщило командование ДШВ в Telegram, обнародовав красноречивое видео.
"Данный самоходный миномет предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений, и способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности. Однако, он был уничтожен украинским десантом вместе с экипажем", – отметили в командовании ДШВ.
Кроме этого, также был уничтожен автопарк с техникой противника.
Как сообщили позже в Нацгвардии, с помощью этого миномета россияне уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском и разрушали дома Северодонецка.
Чтобы его уничтожить, украинские военные сначала выманили его из ангара. Также говорится, что вычислить его удалось благодаря сюжету российских пропагандистов.
Миномет "Тюльпан" – характеристики и где применяется
2С4 "Тюльпан" – это советский 240-мм самоходный миномет. "Тюльпаны" эксплуатировались в СССР с 1972 года. В экипаж миномета входит пять человек.
Такие минометы являются одними из самых крупнокалиберных и мощных артиллерийских систем с калибром 240 мм. Они предназначены именно для уничтожения мощных фортификационных сооружений, а также боев в городах.
Согласно данным из отрытых источников, в основной боекомплект миномета входят фугасные мины 53-Ф-864 с максимальной дальностью стрельбы 9,65 км, а также активно-реактивные мины 3Ф2 с максимальной дальностью стрельбы 19,69 км
Ранее в Офисе президента заявили, что Украине нужна американская реактивная система залпового огня MLRS – она поможет, в частности, деблокировать Черное море.
Также ранее политический и экономический эксперт Тарас Загонные отметил, что миф о силе армии России рассыпается и объяснил, почему РФ проигрывает войну в Украине.
Смотрите онлайн новости Донбасса:
Читайте также:
- Украина сама деблокирует Черное море: в ОП сказали, что для этого нужно
- "Сдохнет в муках": в Энергодаре партизаны устроили мощный взрыв в подъезде "народного мэра"
- "Референдумы" на юге Украины станут провалом: в Киеве разнесли планы РФ по"республикам"