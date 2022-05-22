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Взлетел на воздух с экипажем: ВСУ уничтожили на Луганщине один из самых мощных минометов РФ Тюльпан

22 мая 2022, 13:31

Такие минометы способны вести огонь даже ядерными боеприпасами.

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ВСУ уничтожили на Луганщине один из самых мощных минометов РФ "Тюльпан"/ Скрин из видео, Facebook Минобороны РФ

В Луганской области подразделение украинских Десантно-штурмовых войск совместно с нацгвардейцами уничтожило российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан".

Российская тяжелая техника после точного попадания в нее защитников Украины взорвалась вместе с экипажем. Об этом сообщило командование ДШВ в Telegram, обнародовав красноречивое видео.

"Данный самоходный миномет предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений, и способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности. Однако, он был уничтожен украинским десантом вместе с экипажем", – отметили в командовании ДШВ.

Кроме этого, также был уничтожен автопарк с техникой противника.

Как сообщили позже в Нацгвардии, с помощью этого миномета россияне уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском и разрушали дома Северодонецка.

Чтобы его уничтожить, украинские военные сначала выманили его из ангара. Также говорится, что вычислить его удалось благодаря сюжету российских пропагандистов.

Миномет "Тюльпан" – характеристики и где применяется

2С4 "Тюльпан" – это советский 240-мм самоходный миномет. "Тюльпаны" эксплуатировались в СССР с 1972 года. В экипаж миномета входит пять человек.

Такие минометы являются одними из самых крупнокалиберных и мощных артиллерийских систем с калибром 240 мм. Они предназначены именно для уничтожения мощных фортификационных сооружений, а также боев в городах.

Согласно данным из отрытых источников, в основной боекомплект миномета входят фугасные мины 53-Ф-864 с максимальной дальностью стрельбы 9,65 км, а также активно-реактивные мины 3Ф2 с максимальной дальностью стрельбы 19,69 км

Ранее в Офисе президента заявили, что Украине нужна американская реактивная система залпового огня MLRS – она поможет, в частности, деблокировать Черное море.

Также ранее политический и экономический эксперт Тарас Загонные отметил, что миф о силе армии России рассыпается и объяснил, почему РФ проигрывает войну в Украине.

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