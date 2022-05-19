У Зеленского назвали главную проблему Путина и раскрыли условие возобновления переговоров

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Переговоры между президентами Украины и России состоятся, если такая потребность будет у украинского общества и украинского президента Владимира Зеленского, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, переговоры между президентами Украины и России состоятся, если будет потребность именно у Украины и украинского президента. Потому что в РФ такая конструкция власти, что какие-либо переговоры обязательно должны закончиться на уровне человека, который единолично принимает решения", - сказал он в эфире национального телемарафона в четверг.

Однако, по его словам, российский президент по-прежнему не получает всего объема информации, которая могла бы донести до него, что ситуация в Украине выглядит совершенно иначе, как с точки зрения военных событий, так и с точки зрения дипломатии и рисков, которые существуют для России.

"Возможно, если российский президент был бы настолько глубоко (в теме – ред.), как президент Украины, имел бы доступ ко всей информации, то, наверняка, были бы уже переговоры двусторонние", - сказал он.

"Возможно, когда он начнет получать больший объем информации и аналитики, а эта аналитика будет адекватной, а не та, которую показывают на российских ток-шоу, то тогда, возможно, будут конструктивные переговоры между президентами. Думаю, это было бы неплохо для РФ. Чтобы окончательно не потерять статус хотя бы какого-то государства, которое имеет определенные претензии на региональное лидерство", - добавил Подоляк.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва якобы обсуждает с Киевом среди прочего отмену антироссийских санкций и статус русского языка в Украине.

Он добавил, что в повестке дня переговоров якобы также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие.

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