Данилов предупредил украинцев о длительной войне с РФ

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал от каких факторов будет зависеть продолжительность войны в Украине.

В интервью телеканалу ISLND TV Данилов отметил, что даже еще бывший президент РФ Борис Ельцин "посягал на Крым" и заявлял, что это не территория Украины.

"Мы в войне находимся 30 лет. РФ никогда не имела желания оставлять нас в покое. Даже Ельцин уже тогда посягал на Крым и говорил, что это не совсем наша территория", - сказал Данилов.

Также он добавил, что война будет длительной и будет зависеть от многих факторов.

"Если говорить об этой части горячей фазы войны, то я не оптимист, что она закончится в мае. Это будет длительная война и она будет еще продолжаться на нашей территории. Сколько по времени? Это зависит от многих факторов. Это зависит от нашего войска и от наших партнеров", - добавил секретарь СНБО.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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