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Данилов рассказал, как сказочник Лукашенко "провернул спецоперацию" в Украине

3 мая 2022, 10:48

Оказалось, что белорусский диктатор приукрасил свои заслуги.

Данилов рассказал, как сказочник Лукашенко "провернул спецоперацию" в Украине / скриншот

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявление Александра Лукашенко о проведенной "спецоперации" в Украине.

Она якобы заключалась в освобождении белорусских водителей, которых "негодяи украинцы захватили вместе с их автомобилями и вагонами", рассказал в эфире программы "Право на владу".

"Что он (Лукашенко – ред.) там себе рассказывает, то это полная чушь. Я помню, когда он сказал, что там целая спецоперация была разработана нашими спецслужбами для того, чтобы освободить. Здесь были водители из Беларуси, которых мы спокойно передали белорусской стороне, они нам не нужны были", - пояснил секретарь СНБО.

По его словам, Лукашенко - дядя-сказочник, рассказывающий сказки для своего электората, для своего населения, чтобы они там думали, какая же мощная у них страна, какие сильные у них спецслужбы.

Читайте такжеУ Лукашенко запетушились: Польше и Прибалтике грозят войной"Это были водители грузовиков, которые во время войны, так случилось, находились на нашей территории, перевозили российские товары. Соответствующим образом к ним не была применена никакая сила, их просто попросили пойти к себе домой и отправили туда их", - добавил Данилов.

Ранее украинский таролог Елена Бюн заявила, что со стороны Александра Лукашенко будет наблюдаться предательство в отношении главы Кремля.

В ее прогнозе, составленном с помощью карт, отмечается, что где-то глубоко в своих мыслях Лукашенко не хочет идти на поводу у "бункерного".

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