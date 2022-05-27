Пойдет ли Россия на Киев: эксперт рассказал, что замыслили Путин и Лукашенко / скриншот, УНИАН

Владимир Путин не отказался от своей цели в отношении Украины, но ни у него, ни у Лукашенко физически нет резервов, чтобы попытаться еще раз захватить Киев.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в комментарии "ТСН" отметил, что главная цель Путина – разрушить Украину, уничтожить украинскую нацию. И она не изменилась. Под давлением Путина и генералов российская армия сейчас бросила все свои усилия на восток, Донбасс и конкретно Северодонецк и Попасную. Возможно, будет активизация на Изюмском направлении, на Славянск и Краматорск.

Во-первых, перед ними стоит пропагандистская политическая задача – "деоккупация ЛНР", как они говорят.

Во-вторых, есть ли угроза наступления с севера, из Беларуси именно сейчас? По словам эксперта, такой угрозы нет, потому что там просто физически нет сил у россиян, а тем более у белорусов.

Читайте такжеУгроза атаки с севера и захвата Киева: в Минобороны оценили риски еще одного удара России"Если белорусская армия сейчас попытается самостоятельно наступать где-нибудь даже на Волыни, то ее разобьют через несколько дней, и это будет катастрофой для лукашенковского режима. Поэтому Лукашенко это будет оттягивать до последнего. А когда увидит, что украинцы начали прогибаться и идет какая-то критическая поломка украинской системы обороны и безопасности, он начнет наступать", – считает Михаил Самусь.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что угроза нападения на Киев со стороны России будет существовать всегда.

"Можно не бояться. Мы должны опасаться, но не бояться. Как сказала сегодня Маляр (заместитель министра обороны Алексея Резникова — ред. ) очень удачно: "Киев теперь под угрозой будет всегда". Потому что он расположен близко как к РФ, так и до границы Беларуси. Его можно пройти за одни-двое сутки. Соответственно, больше покоя не будет", - поянсил Арестович.

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