Мощный взрыв был слышен в Сумах и половине области: РФ нанесла 2 ракетных удара по Сумщине

Ночью враг нанес два ракетных авиаудара по Сумщине / Фото УНИАН

В ночь на четверг, 16 июня, Россия нанесла два ракетных авиаудара по Сумской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шестеро - ранены.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, первый взрыв был такой силы, что его слышали в половине Сумского района и в самом областном центре.

"Ночью по территории Садовской ОТГ Сумского района враг нанес ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых", - говорится в сообщении.

Живицкий обещает сообщить информацию о разрушениях позже.

Около пяти утра по Краснопольской общине россияне нанесли еще один ракетный авиаудар. Далее били из минометов. Всего было 26 "прилетов".

В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens.

Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.

Как сообщал Главред, во вторник, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по ряду регионов Украины. В частности, прозвучали взрывы в Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.

Также утром 14 июня в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в городе и области объявили воздушную тревогу.

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