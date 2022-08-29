Смерть Ковалева: вслед за коллаборантом скончалась его девушка

Вслед за коллаборантом Алексеем Ковалевым скончалась его девушка / Facebook

Экс-нардеп и коллаборант Алексей Ковалев был найден убитым в собственном доме, а 29 августа, в больнице скончалась его девушка.

Как рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в комментарии ТСН, умерла она от ранения заточкой.

"Сегодня утром в реанимации умерла девушка Алексея Ковалева, у которой было ранение заточкой. По Ковалеву было много версий. Россияне разгоняют версию о бытовой версии. Вроде бы он ее ударил ножом, а она его застрелила", - отметил он.

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По данным его источников, первоначально была информация, что Ковалева якобы застрелили в Железном порту. Затем стало известно, что застреленным Ковалев был найден дома в Голой Пристани.

Ликвидация Алексея Ковалева

В июне внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что в Херсонской области ликвидировали нардепа-предателя Алексея Ковалева, которого исключили из фракции Слуга народа.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что в Херсонской области было совершено покушение на убийство Ковалева. Его автомобиль взорвали.

Оперативники Госбюро расследований установили, что Ковалев перешел на сторону оккупантов. Подконтрольные ему предприятия поставляли продукты в Крым с последующей реализацией на территории РФ.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что российские пропагандисты подтвердили смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева.

"Его тело обнаружили дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева. Кто стрелял – пока неизвестно", - отметил он.

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