Радоваться еще рано: Жданов прокомментировал контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Жданов прокомментировал контрнаступление ВСУ на Херсонщине / коллаж фото УНИАН

Украинские защитники пошли в контрнаступление на Херсонщине. Им даже удалось прорвать первую линию обороны оккупантов. Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что радоваться еще рано, ведь есть еще две линии обороны, которые до сих пор держат российские военные. Об этом он заявил в своем YouTube-канале.

Он также обратил внимание на то, что пока неизвестно даже место, где именно ВСУ прорвали третью линию обороны и с помощью чего это удалось сделать.

Жданов призвал дождаться официальной информации, в которой будут хотя бы какие-то детали.

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"Все обрадовались, но давайте дождемся официальной информации, касающейся дальнейшего продвижения ВСУ. Сразу начались вопросы о том, когда берем Херсон, увольняем и так далее. Так я напомню, что на Херсонском направлении противник соорудил три линии обороны. Пока речь идет о прорыве первой из них. Хотя у нас уже есть опыт. Мы тогда дошли до третьей. Посмотрим", - сказал Олег Жданов.

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

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