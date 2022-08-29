Европа не тихая гавань: Зеленский призвал не позволить россиянам пережидать войну в ЕС

Россияне не должны пережидать войну в ЕС - Зеленский / president.gov.ua

Граждане РФ не должны пережидать войну в Украине на отдыхе в странах ЕС, именно из-за этого им нужно срочно запретить выдавать туристические визы, говорится в выступлении президента Владимира Зеленского на Стратегическом форуме в словенском Бледе.

"Европа не тихая гавань, где можно просто пересидеть то время, когда кто-то другой борется против российского террора. Но, к сожалению, многие граждане России именно так воспринимают Европу, именно для этого им нужны европейские визы", - сказал он.

Президент отметил, что ни одна из стран Европы не застрахована от приезда российских военных преступников, на чьих руках кровь украинцев, как туристов. По его словам, оккупанты могут получить определенный приказ от руководства и стать совсем не туристами. Он добавил, что так не должно быть и от этого надо защищиться.

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Зеленский отметил, что нужно давать приют беженцам из РФ, которые не хотят быть гражданами России с таким руководством, которых политически преследуют и которые едут из своей страны, чтобы поддерживать мир в мире.

"Но если мы говорим про бизнес, туризм, про богатые семьи, которые отправляют своих детей учиться в ваших вузах, если мы говорим о покупке недвижимости и отдыхе, то так нельзя", - сказал он.

Запрет на выдачу виз россиянам

В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

В Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды. Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет на выдачу виз для россиян. По его словам, он не хочет усложнять для россиян возможности бежать от диктатуры руководства страны.

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