ВСУ зачищают Херсонщину: появились детали продвижения украинской армии

ВСУ продвигаются на южном направлении / УНИАН

В результате контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины уже освобождено более 1170 кв. км на Херсонском направлении, сообщила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Продолжается работа по закреплению на освобожденных территориях, по их зачистке, и по проведению стабилизационных мер, рассказала она в эфире информационного телемарафона.

"Но оккупант пытается действовать дистанционно – это и обстрелы, под которыми они держат Никопольский район очень плотно - к счастью, нет пострадавших, но есть разрушения", - сказала представитель Сил обороны юга Украины.

Враг активизировал применение дронов-камикадзе

По ее словам, враг наносит и авиационные удары, но оккупанты также получают отпор – в частности, сегодня был сбит еще один штурмовик в Николаевской, а также дрон-камикадзе в Одесской области.

Гуменюк также отметила, что украинские военные научились "успокаивать" дроны-камикадзе, несмотря на заявления о невозможности их определения силами противовоздушной обороны.

"Мы научились их успокаивать, несмотря на то, что их позиционировали как невозможными к определению ПВО, мы сумели "договориться" с нашими приборами, они тоже на нашей стороне... Поэтому абсолютно неистребима наша ПВО, абсолютное убеждение в том, что цифровые показатели больше в пользу сбития: у нас уже порядка 64 сбитых дронов против до 30 попаданий – 24 попадания было. Мы знаем, что и как они могут повредить, как они применяются и как им противодействовать", - сказала Гуменюк.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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