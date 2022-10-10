Освобождать Херсон лобовыми атаками неприемлемо: полковник назвал лучший способ

Освобождать Херсон лобовыми атаками неприемлемо, считает Петр Черник / Reuters, Суспільне

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник заявил, что освобождение оккупированного Херсона путем лобовых атак неприемлемо для Вооруженных сил Украины из-за возможных больших потерь. Лучший способ деоккупировать город – его стратегическая осада.

При этом, по его словам, стоит "очень аккуратно использовать такие слова, как "перспективы освобождения Херсона", поскольку в РФ объявлена мобилизация, линия фронта еще достаточно велика и, "как минимум, 100 тысяч человек в ближайшие недели обязательно появятся на каких-то участках фронта".

"Действительно, наши военные сейчас показывают фантастически качественное военное мастерство. То, что произошло на Херсонщине и на восточном плацдарме, является признаком того, что украинцы уже давно перехватили стратегическую инициативу, и у нас складываются неплохие условия для перелома в этой войне", – сказал Черник в интервью изданию Obozrevatel.

"Мы должны трезво осознать, что любые лобовые атаки – это огромные потери, и мы не можем позволить себе то, что называется "жуковщина", когда солдат бросают на убой. У нас каждый солдат бесценен", - добавил военный эксперт.

Таким образом, по его мнению, "самая умная тактика, которая может быть по Херсону – это его обширная и стратегическая осада".

Ситуация на Херсонской области

В результате контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины уже освобождено более 1170 кв. км на Херсонском направлении, сообщила 9 октября начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, продолжается работа по закреплению на освобожденных территориях, по их зачистке, и по проведению стабилизационных мер.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что темпы наступления Вооруженных сил Украины по мере приближения к оккупированному Херсону будут снижаться, поскольку там расположены несколько линий обороны захватчиков РФ. Россияне отступят в направлении самого Херсона, где попытаются дать бой украинским защитникам.

В Институте изучения войны акцентировали внимание на том, что силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

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