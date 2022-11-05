Никаких ловушек не готовят: оккупанты готовятся к побегу из Херсона - эксперт

Оккупанты готовятся к побегу из Херсона / Коллаж фото Минобороны РФ, общественное

Российские оккупанты готовятся бежать из Херсона и планируют отступать на левый берег Днепра. Скорее всего, россияне не готовят ловушку для ВСУ в Херсоне. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан, сообщает 24 канал.

Украинские защитники продолжают работать над тем, чтобы оттеснить оккупантов. Они контролируют все перемещения вражеских военных, поэтому в ловушку точно не попадут.

"Российские военные планируют отступление, есть такое видение – отвод войск из крупных городов, выход на линии обороны. То есть, оккупанты будут обороняться столько, сколько смогут. В первую очередь, россияне будут заботиться об обороне Антоновского моста и Каховской ГЭС – это пути отступления", - сказал Роман Свитан.

Развитие событий дальше будет зависеть от многих факторов, среди которых погода и скорость бегства оккупантов.

Ситуация в Херсонской области

В социальных сетях 3 ноября опубликовали фотографию Херсонской областной государственной администрации. Здание, расположенное в оккупированном Россией Херсоне, лишилось государственного флага российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг предупредили, что, возможно, речь идет о провокации России в Херсоне. По словам представителя ВСУ Натальи Гуменюк, оккупанты ждут наступления войск России на оккупированный город. Подобные действия могут быть частью плана захватчиков.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что армия Украины демонстрирует способность освободить Херсон от оккупации России. По его словам, у ВСУ есть такая возможность – их действия эффективны.

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