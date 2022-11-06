"Русские будут все сдавать": оккупанты готовы драпать из Херсона — перехват

Российские военные готовятся "сдавать" Херсон / Минобороны РФ, Суспільне

Находящиеся в Украине оккупанты РФ в разговорах с близкими признаются, что Россия готовится "сдать" захваченный ранее Херсон.

Об этом свидетельствует опубликованный аудиоперехват разговора военного РФ, который публикует Главное управление разведки.

"Ну, походу, русские будут все сдавать это все дело", — рассказывает оккупант жене.

Он также сообщил, что оккупанты сжигают боекомплекты, которые вероятно не могут забрать с собой.

"Сегодня мы БК жгли - все сгорело БК. Стреляло, вспыхивало так, что я тебе передать не могу. Там БК срывают они, жгут тоже - короче, уничтожают боеприпасы", — говорит он.

Оккупант также не понимает логику командования, которое сначала сдает 60-100 км территорий, а затем приказывает выбивать украинских воинов оттуда. Женщина объясняет, что россияне якобы публично заявляют, что должны удержать Херсон любыми способами. Впрочем, оккупант раскрыл ей правду.

"Они его больше сдают, чем удерживают", — добавил солдат РФ.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что российские оккупационные войска могут устроить "акт доброй воли" и оставить правый берег Днепра во временно оккупированной Херсонской области.

Как отметил глава Минобороны, любые сообщения россиян о Херсоне могут быть элементом информационно-психологической спецоперации. Резников подчеркнул, что украинское руководство внимательно следит за всеми заявлениями противника.

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