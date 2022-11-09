У Зеленского отреагировали на выход оккупантов из Херсонской области

Подоляк / Офис президента, УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что в Украине есть свой план освобождения оккупированных территорий.

По его словам, план был утвержден верховным главнокомандующим и именно по нему будут действовать и дальше.

"Мы же не можем комментировать заявления Шойгу, потому что они немного странные. Давайте расставим точки над "и". Первое - у нас есть свой план, утвержденный верховным главнокомандующим, у нас есть свой сценарий освобождения территорий. Сегодня были созданы администрации на левом берегу Херсонской области. Это значит, что мы будем действовать по своему плану и дальше", - заявил Подоляк.

По его словам, есть и вторая составляющая. Россиянам было тяжело оборонять Херсон, потому что туда сложно было доставлять боеприпасы и прочее, но в последние недели они туда довозили мобилизованных, они миновали город, создавали огневые точки. Они готовили город к жесткой войне.

"Третья составляющая - для них принципиально создать фортификационные сооружения на левом берегу Днепра, оттуда удержать Херсон, а скорее всего им не удастся его удержать, но если они не могут его удержать, то они будут его максимально разрушать с левого берега. То есть они все равно будут жестко пытаться удержаться в Херсонской области", - добавил Подоляк.

Заявления России о выходе из Херсона

Подоляк подчеркивает, что у них все идет по плану, а план у них один - покинуть все захваченные территории Украины. Потому свое общество они готовят к тому, что это будет "победа". Он добавил, что когда россияне выйдут на левый берег Днепра, то это для них будет победа, потому что "остановили превосходящие силы НАТО".

"Поэтому давайте так: мы идем по плану, создаем администрации, мы продвигаемся на южном и других направлениях, мы будем делать ту работу, которую должны делать, минимизируя потери среди военных", - добавил Подоляк.

Шойгу объявил о выводе Россией войск из Херсона

В четверг, 9 ноября, министр обороны оккупантов РФ Сергей Шойгу дал команду о выводе войск с захваченного Херсона и правобережья Херсонской области. Такое решение Москвы он озвучил после того, как командующий войсками России в Украине Суровикин сказал, что захватчики уже не в состоянии обеспечивать группировку, которая там находится.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что войска РФ не уходят из Херсона, а их оттуда выбили силы обороны Украины. Была проведена тяжелая военная работа. По его словам, еще некоторое время на правобережье Херсонщины будут бои.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев пока не видит оснований говорить о выходе войск РФ из Херcона.

По его словам, оккупанты стягивают в Херсонскую область дополнительные резервы.

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