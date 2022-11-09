"Это позор России": россияне устроили истерику из-за сдачи Херсона и назвали виновных

Сергей Шойгу / скриншот

9 ноября российское командование решило отвести оккупационные войска с Херсона на левый берег Днепра, поскольку поняли, что удержать область им невозможно.

Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что для РФ "наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр... по левому ее берегу".

Министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр.

"Приступайте к отводу войск", - сказал он.

После этого брифинга у россиян случилась настоящая истерика.

Стоит отметить, что жители РФ обвинили командование оккупантов в сдаче украинского Херсона.

"Как стыдно за действия наших властей", "А чем раньше думали? Ради того, чтобы уйти из херсона, тысячи парней померли?", "Господи, какой позор", "Шапито, а не командование", "Позор России", - пишут недовольные россияне.

Сдача РФ Херсона

В среду, 9 ноября, стало известно о том, что оккупанты уничтожили Дарьевский мост. Это заявление прозвучало из уст депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя. По его словам, оккупанты готовятся к отходу с правого берега, поэтому, взрывают мосты и пытаются задержать продвижение ВСУ.

Помимо Дарьевского моста, россияне подорвали мосты при выезде из Снегиревки в сторону Херсона, Новокаирский мост, переправу возле Львового, переправу возле Садового, в районе рыбинспекции, а также баржовый Антоновский мост.

Между тем, Вооруженные силы Украины уже вошли в поселок Калиновское - об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк. Также, по неподтвержденным данным, Снегиревка Николаевской области уже освобождена.

На фоне текущих событий произошло еще одно, не менее важное - 9 ноября в Херсонской области в результате ДТП погиб "замглавы" оккупационной администрации Кирилл Стремоусов.

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