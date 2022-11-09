ВСУ дали по зубам: оккупанты массово побежали из Херсонской области

Российские оккупанты / Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Оккупанты в Херсонской области получают "по зубам" от ВСУ. Как сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, у них началось обрушение всей линии фронта.

"Сегодня у россиян фактически начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении и они начали массовый уход. На Бериславском направлении оккупанты исчезли в ряде населенных пунктов. То есть оккупантов по состоянию на данный момент там нет. Россияне массово отходят. Однако отходя они подрывают мосты", — подчеркнул он. Сергей Хлань.

Также он добавил, что оккупанты пытаются укреплять оборону на левом берегу. Это им нужно для того, чтобы безопасно выйти с правобережной части Херсона.

"Оккупанты подрывают мосты для того, чтобы приостановить давление наших Вооруженных Сил. Также для того, чтобы обеспечить свой уход, они усиливают свои позиции в районе Новой Каховки и Казацкого. Сегодня они пытаются усиливать некоторые собственные позиции, чтобы сдержать наступление ВСУ и безопасно отойти с правого берега Днепра", — подчеркнул Сергей Хлань.

Кроме того, украинские войска вошли в населенный пункт Калиновское Херсонской области к востоку от Снигиревки.

Ситуация в Херсоне

5 ноября стало известно, что оккупанты сбежали из здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в захваченном ими Херсоне. Из помещения они украли все ценные вещи, оставив только пустой шкаф, коробки и много мусора.

3 ноября в Херсоне со здания ОГА пропал флаг РФ. Также триколор сняли и с одного из блокпостов в городе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что захватчики могут планировать провокации и готовятся к наступлению украинских войск на оккупированный Херсон.

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