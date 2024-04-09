Почему хитрые узбеки пьют горячий чай в жару

Даже одна чашка не слишком крепкого чая будет полезной.

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Почему узбеки пьют горячий чай в жару / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В жарких странах люди предпочитают горячий чай вместо соков, воды или прохладительных напитков. Это не простая привычка, а гениальный лайфхак.

Почему в жару нужно пить горячий чай?

Все просто: горячие напитки помогают охладить организм гораздо эффективнее, чем холодные. Кроме того, они помогают избежать негативных последствий перегрева на солнце. В отличие от воды, чай не выводит из организма соли, которые важны для его нормального функционирования. Недостаток солей в жару часто может привести к головным болям, скачкам давления и головокружению, пишут эксперты.

В чем польза чая? В чайных листьях содержится большое количество антиоксидантов, которые благотворно влияют на организм. Катехины, например, помогают снизить риски развития заболеваний сердца. Одна чашка черного чая содержит примерно 200 миллиграммов флавоноидов — это полифенолы, которые способствуют комплексному оздоровлению организма.

Из-за потери солей организм начинает испытывать большую потребность в воде. Поэтому в жару рекомендуется пить именно горячий чай, а не холодную воду.

Почему арабы пьют горячий чай в жару?

Даже одна чашка не слишком крепкого чая может устранить чувство жажды на несколько часов. Кроме того, чай тонизирует организм, помогает адаптироваться к жаркой погоде, нормализует давление и защищает от теплового удара и головной боли.

Когда лучше всего пить чай?

Чай лучше употреблять в жару перед едой или во время ее приема. После чаепития рекомендуется немного посидеть и не выходить на солнце, чтобы избежать противоположного эффекта. Если есть необходимость сразу же выйти на улицу, лучше отложить чаепитие до возвращения. В противном случае, чай может принести противоположный эффект.

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