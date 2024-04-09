Почему хитрые узбеки пьют горячий чай в жару

В жарких странах люди предпочитают горячий чай вместо соков, воды или прохладительных напитков. Это не простая привычка, а гениальный лайфхак.
Почему в жару нужно пить горячий чай?
Все просто: горячие напитки помогают охладить организм гораздо эффективнее, чем холодные. Кроме того, они помогают избежать негативных последствий перегрева на солнце. В отличие от воды, чай не выводит из организма соли, которые важны для его нормального функционирования. Недостаток солей в жару часто может привести к головным болям, скачкам давления и головокружению, пишут эксперты.
В чем польза чая?
В чайных листьях содержится большое количество антиоксидантов, которые благотворно влияют на организм. Катехины, например, помогают снизить риски развития заболеваний сердца. Одна чашка черного чая содержит примерно 200 миллиграммов флавоноидов — это полифенолы, которые способствуют комплексному оздоровлению организма.
Из-за потери солей организм начинает испытывать большую потребность в воде. Поэтому в жару рекомендуется пить именно горячий чай, а не холодную воду.
Почему арабы пьют горячий чай в жару?
Даже одна чашка не слишком крепкого чая может устранить чувство жажды на несколько часов. Кроме того, чай тонизирует организм, помогает адаптироваться к жаркой погоде, нормализует давление и защищает от теплового удара и головной боли.
Когда лучше всего пить чай?
Чай лучше употреблять в жару перед едой или во время ее приема. После чаепития рекомендуется немного посидеть и не выходить на солнце, чтобы избежать противоположного эффекта. Если есть необходимость сразу же выйти на улицу, лучше отложить чаепитие до возвращения. В противном случае, чай может принести противоположный эффект.
Смотрите видео о том, почему узбеки пьют горячий чай в жару:
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