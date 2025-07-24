Три месяца без свиданий – отправят воевать: в России готовят громкий законопроект

Неженатых мужчин собираются вносить в "черный список МВД".

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Россиянам, которые не ходят на свидание 3 месяца, могут грозить война или исправительные работы - СВР Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

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Холостяков, которые не ходят на свидания, могут отправить на войну

В зоне риска могут оказаться те, кто не ходил на свидания больше 3 месяцев

Так в России, вероятно, планируют бороться с демографическим кризисом

Депутаты так называемой Госдумы страны-оккупанта России рассматривают инициативу "активистов", которые предложили вносить неженатых мужчин в "черный список МВД". Согласно идее, если холостой гражданин не делает попыток создать семью и не ходит на свидания больше 3 месяцев, его могут отправить на принудительные работы или воевать.

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, подобные меры связаны с острым демографическим кризисом в России.

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"Демографический кризис в РФ давно не является государственной тайной, несмотря на попытки властей ограничить доступ к соответствующей статистике. Снижение рождаемости, старение населения и высокая смертность создают серьезную угрозу для страны. Этот кризис не только подрывает экономическую стабильность страны, но и толкает власть к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем", - говорится в сообщении.

Демографический ультиматум

Как государство узнает, ходит ли человек на свидания, пока непонятно.

"Депутаты госдумы рассматривают предложение "активистов" вносить неженатых мужчин, которые не предпринимают попыток создать семью, в так называемый "черный список МВД" и наказывать их исправительными работами или отправкой на войну, если не будет свиданий в течение трех месяцев", - рассказали в СВР.

Проблемы с миграцией

Кроме того, в СВР Украины напомнили, что в России серьезный миграционный кризис.

"Усугубляет ситуацию и провальная миграционная политика. РФ зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других регионов для ликвидации дефицита рабочей силы. Однако стремится использовать их для пополнения своих военных рядов в войне против Украины. Отсутствие эффективной интеграционной политики, рост ксенофобии и дискриминационные практики только усложняют проблему", - отмечают в разведке.

Также в СВР добавили, что россияне подключают детей к работе в военно-промышленном комплексе для производства БПЛА, которые потом используются в войне против Украины.

"Такие практики свидетельствуют о деградации социальных стандартов и приоритетов государства, которое прибегает к принуждению и репрессиям и ставит военные цели выше благосостояния своих граждан", - подчеркнули в Службе внешней разведки Украины.

Проблемы с демографией в России – новости по теме:

Как сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин признавал, что у РФ проблемы с демографией.

"Этот вопрос – один из ключевых вопросов для России", - говорил он.

В России даже ввели штрафы против чайлдфри и даже "оштрафовали" женщину в оккупированном Крыму на 50 тысяч рублей, однако проблему это не решит, считают в разведке Британии. Проблема с демографией усугубилась и эмиграцией около 1,3 млн россиян после полномасштабного нападения России на Украину.

16 июля Путин заявил, что меры, которые приняло государство, недостаточны для повышения рождаемости в РФ. Дескать, власти готовы помочь семьям с детьми.

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Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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