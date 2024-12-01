К каким кнопкам в авто лучше не прикасаться зимой: предостережение для водителей

Водителей призвали не касаться по меньшей мере восьми кнопок.

https://glavred.info/auto/k-kakim-knopkam-v-avto-luchshe-ne-prikasatsya-zimoy-predosterezhenie-dlya-voditeley-10619006.html Ссылка скопирована

Кнопки в автомобиле / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие функции в авто лучше выключить зимой

Почему это важно сделать

Современные автомобили имеют много функций, которые призваны сделать поездку максимально простой, приятной и безопасной. Однако, существуют функции, которые водителям лучше отключать зимой.

Главред решил разобраться, к каким кнопкам в автомобиле водителям лучше не прикасаться зимой.

видео дня

Какие кнопки в автомобиле не стоит включать зимой

В частности, эксперты издания "Твоя машина" призвали водителей не прикасаться как минимум к восьми кнопкам:

Кнопка экспресс-обогрева сидений. Казалось бы, логично зимой включить обогрев сидений. Но на деле, если активировать эту функцию в промерзшем автомобиле, вы столкнетесь с резким перепадом температур, что может быть вредной как для вашего здоровья, так и для самого авто.

Казалось бы, логично зимой включить обогрев сидений. Но на деле, если активировать эту функцию в промерзшем автомобиле, вы столкнетесь с резким перепадом температур, что может быть вредной как для вашего здоровья, так и для самого авто. Разблокировка ручника в ручном режиме. Если вы оставили машину на морозе на долгое время, прежде чем разблокировать стояночный тормоз, убедитесь, что он не примерз.

Если вы оставили машину на морозе на долгое время, прежде чем разблокировать стояночный тормоз, убедитесь, что он не примерз. Кнопка регулировки зеркал. Электропривод зеркал может быть крайне удобным, но не при низких температурах. Если зеркала примерзнут, вы рискуете поломать механизм, если активируете эту функцию.

Электропривод зеркал может быть крайне удобным, но не при низких температурах. Если зеркала примерзнут, вы рискуете поломать механизм, если активируете эту функцию. Кнопка блокировки окон. Если окна примерзнут в таком положении, дальнейшие попытки открыть их могут обернуться поломкой механизма.

Если окна примерзнут в таком положении, дальнейшие попытки открыть их могут обернуться поломкой механизма. Кнопка круиз-контроля. На сухой поверхности круиз-контроль может быть крайне полезен, но на гололеде или накатанном снегу он опасен.

Кнопка системы помощи при парковке. В условиях нестабильной дорожной поверхности такие системы могут больше навредить, чем помочь. Лучше возьмите полный контроль над ситуацией в свои руки.

В условиях нестабильной дорожной поверхности такие системы могут больше навредить, чем помочь. Лучше возьмите полный контроль над ситуацией в свои руки. Кнопка AUTO (автоматического режима климат-контроля). Зимой лучше корректировать климат-контроль в ручном режиме, исходя из своих ощущений, не полагаясь на автоматическую систему.

Зимой лучше корректировать климат-контроль в ручном режиме, исходя из своих ощущений, не полагаясь на автоматическую систему. Кнопка рециркуляции воздуха. Если вы выключите эту функцию зимой, в салон перестанет поступать свежий воздух. Насыщенность углекислым газом создаст дополнительную сонливость, ощущение усталости, а также приведет к запотеванию стекол.

Читайте также:

Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред