К каким кнопкам в авто лучше не прикасаться зимой: предостережение для водителей

Водителей призвали не касаться по меньшей мере восьми кнопок.
Вы узнаете:
- Какие функции в авто лучше выключить зимой
- Почему это важно сделать
Современные автомобили имеют много функций, которые призваны сделать поездку максимально простой, приятной и безопасной. Однако, существуют функции, которые водителям лучше отключать зимой.
Главред решил разобраться, к каким кнопкам в автомобиле водителям лучше не прикасаться зимой.
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Какие кнопки в автомобиле не стоит включать зимой
В частности, эксперты издания "Твоя машина" призвали водителей не прикасаться как минимум к восьми кнопкам:
- Кнопка экспресс-обогрева сидений. Казалось бы, логично зимой включить обогрев сидений. Но на деле, если активировать эту функцию в промерзшем автомобиле, вы столкнетесь с резким перепадом температур, что может быть вредной как для вашего здоровья, так и для самого авто.
- Разблокировка ручника в ручном режиме. Если вы оставили машину на морозе на долгое время, прежде чем разблокировать стояночный тормоз, убедитесь, что он не примерз.
- Кнопка регулировки зеркал. Электропривод зеркал может быть крайне удобным, но не при низких температурах. Если зеркала примерзнут, вы рискуете поломать механизм, если активируете эту функцию.
- Кнопка блокировки окон. Если окна примерзнут в таком положении, дальнейшие попытки открыть их могут обернуться поломкой механизма.
- Кнопка круиз-контроля. На сухой поверхности круиз-контроль может быть крайне полезен, но на гололеде или накатанном снегу он опасен.
- Кнопка системы помощи при парковке. В условиях нестабильной дорожной поверхности такие системы могут больше навредить, чем помочь. Лучше возьмите полный контроль над ситуацией в свои руки.
- Кнопка AUTO (автоматического режима климат-контроля). Зимой лучше корректировать климат-контроль в ручном режиме, исходя из своих ощущений, не полагаясь на автоматическую систему.
- Кнопка рециркуляции воздуха. Если вы выключите эту функцию зимой, в салон перестанет поступать свежий воздух. Насыщенность углекислым газом создаст дополнительную сонливость, ощущение усталости, а также приведет к запотеванию стекол.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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