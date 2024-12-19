Водителям легко запутаться: что означает дорожный знак с перечеркнутой линией

Вы узнаете:
- Что означают эти дорожные знаки
- Какая между ними разница
В ПДД есть более 360 дорожных знаков, поэтому некоторые из них, которые являются менее популярными, могут озадачивать водителей. В частности, если речь идет о дорожных знаках, которые максимально похожи между собой, но имеют разное значение.
Главред решил разобраться, что означают дорожные знаки с одной или двумя перечеркнутыми линиями.
Круглый красный знак с перечеркнутой линией
Согласно ПДД, этот дорожный знак относится к запрещающим и имеет номер 3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца".
Он запрещает стоянку транспортных средств в нечетные числа месяца. Однако, действие знака не распространяется:
- на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", на водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности);
- на такси с включенным таксометром.
Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (прилегания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.
Кроме того, действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.
Круглый красный знак с двумя перечеркнутыми линиями
Хотя этот знак максимально похож на предыдущий, он имеет несколько иное значение. Так, знак 3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца" запрещает стоянку транспортных средств в четные числа месяца.
Однако, если говорить обо всех остальных пунктах - зона действия знака и на кого он не распространяется, то они одинаковы.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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