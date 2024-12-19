Водителям легко запутаться: что означает дорожный знак с перечеркнутой линией

Поскольку в Украине много дорожных знаков, то водителям стоит обновлять свои знания о них.

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Дорожные знаки / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, pixabay

Вы узнаете:

Что означают эти дорожные знаки

Какая между ними разница

В ПДД есть более 360 дорожных знаков, поэтому некоторые из них, которые являются менее популярными, могут озадачивать водителей. В частности, если речь идет о дорожных знаках, которые максимально похожи между собой, но имеют разное значение.

Главред решил разобраться, что означают дорожные знаки с одной или двумя перечеркнутыми линиями.

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Круглый красный знак с перечеркнутой линией

Согласно ПДД, этот дорожный знак относится к запрещающим и имеет номер 3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца".

Он запрещает стоянку транспортных средств в нечетные числа месяца. Однако, действие знака не распространяется:

на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", на водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности);

на такси с включенным таксометром.

Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (прилегания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Кроме того, действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Знак 3.36 / фото: vodiy.ua

Круглый красный знак с двумя перечеркнутыми линиями

Хотя этот знак максимально похож на предыдущий, он имеет несколько иное значение. Так, знак 3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца" запрещает стоянку транспортных средств в четные числа месяца.

Однако, если говорить обо всех остальных пунктах - зона действия знака и на кого он не распространяется, то они одинаковы.

Знак 3.37 / фото: vodiy.ua

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