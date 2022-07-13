Над городом клубы дыма: в Новой Каховке вновь уничтожили вражеские боеприпасы

В Новой Каховке снова мощные взрывы / фото t.me

Сегодня вечером, 13 июля, в оккупированной россиянами Новой Каховке на Херсонщине вновь прогремели мощные взрывы, сообщают местные Telegram-каналы и РИА Новости.

Судя по обнародованным в Сети видео, ракеты попали во вражеский склад с боеприпасами. Над городом видны клубы дыма.

Местные жители сообщают, что взрывы прогремели в районе завода Сокол. После этого была слышна и видна детонация российских боеприпасов.

Позже вражеские СМИ также подтвердили взрывы в Новой Каховке, но при этом похвастались тем, что ПВО оккупантов "сбила почти все цели".

Чуть позже советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил точные выстрелы украинских защитников по российским оккупантам в Херсонской области.

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Взрывы в Новой Каховке

Как сообщал Главред, в понедельник, 11 июля, Вооруженные силы Украины уничтожили шесть российских складов с боеприпасами. Также защитники Украины накрыли огнем несколько командных пунктов российских захватчиков на юге страны.

12 июля в селе Чаривное Херсонской области ВСУ удалось поразить еще один склад боеприпасов оккупантов.

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