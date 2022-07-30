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Взрыв слышал весь город: РФ дважды за ночь обстреляла ракетами Харьков, начался пожар

30 июля 2022, 07:33

В первый раз ракета прилетела в здание одного из учебных заведений в Слободском районе. Информация о втором ударе уточняется. О пострадавших информации нет.

Харьков
Оккупанты нанесли по Харькову ракетный удар / Иллюстрационное фото УНИАН

Рано утром 30 июля российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову. Был "прилет" в Слободской район.

Как сообщает в Telegram мэр города Игорь Терехов, первый "прилет" был около трех часов ночи.

"Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГосЧС", - говорится в сообщении.

О пострадавших пока что информации нет.

"Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело - сейчас выясняем", - сообщил Терехов.

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Как сообщал Главред, российские оккупанты под утро 29 июля ударили ракетами по центральной части Харькова. В городе были зафиксированы два "прилета" - в двухэтажный дом и в здание одного из высших учебных заведений.

Напомним, в Харьковской области ВСУ провели блестящую операцию по уничтожению оккупантов. Нашим защитникам удалось одновременно ликвидировать 300 российских захватчиков. Все выжившие категорически отказываются повторно участвовать в боевых действиях против Украины.

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