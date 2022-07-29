300 оккупантов стали "двухсотыми": ВСУ провернули невероятную операцию на Харьковщине

Выжившие захватчики теперь отказываются идти в бой.
В Харьковской области ВСУ провели блестящую операцию по уничтожению оккупантов. Нашим защитникам удалось одновременно 300 российских захватчиков.
Все выжившие категорически отказываются повторно участвовать в боевых действиях против Украины, пишет "24 канал" со ссылкой на источники в украинской разведке.
По информации журналистов, 300 раненых захватчиков отвезли в Луганск, но многие из них не выживут из-за неоказания должной медицинской помощи.
Читайте также"РФ кинет с зарплатой и его семью": ВСУ ликвидировали оккупанта, не успевшего повоевать даже месяцНапомним, военный журналист Дмитрий Леонтьев, который снимал пропагандистские сюжеты для кремлевского телевидения, был ликвидирован в Украине. Военкора из Воронежа уже похоронили на родине.
Также мы сообщали, что Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения.
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