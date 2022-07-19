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Наступление на Харьков: военный эксперт объяснил, имеет ли РФ шанс захватить город

19 июля 2022, 01:35

Российские захватчики дошли до точки, с которой могут обстреливать жилые кварталы города из артиллерии.

Харьков, российские военные, российская техника
Оккупанты подошли к Харькову на такое расстояние, что могут обстреливать город из артиллерии/ Харьковская ОВА, Reuters

Россиянам удалось выйти на расстояние, которое позволяет обстреливать жилые карталов Харькова из артиллерии. Бои продолжаются, и защитники Украины делают всё возможное, чтобы не дать российским оккупантам возможности продвигаться дальше.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире национального телемарафона, пишет ТСН. Он отмечает, что хоть оккупантам и удалось подойти так близко, но продвижение российских войск по состоянию на это время остановлено.

По его словам, у захватчиков сейчас нет возможности выйти в пригород Харькова.

"Ожесточенные бои продолжаются. Говорить о том, что российские оккупанты имеют целью и, главное, имеют возможность выйти непосредственно в пригород Харькова неправильно, это не соответствует действительности. Более того, благодаря героическим усилиям ВСУ приостановлено продвижение оккупационных войск в направление Славянска", – отмечает Снегирев.

Он отметил, что сейчас ситуация вокруг города сложная, однако защитники Украины ее контролируют.

Российские войска, которые находятся на Харьковщине, были вынуждены перейти к пассивной обороне, отмечает военный эксперт.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские власти планируют частично или полностью аннексировать Харьковскую область. Они не собираются ограничиваться Донбассом и югом Украины. На это указывают действия и заявления оккупационной "власти", которую захватчики назначили на временно занятых ими территориях области.

В ОП отреагировали на приказ Путина захватить всю Харьковскую область. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия будет убивать украинцев, разрушать здания, сжигать украинские земли, если не будет иметь возможности захватить желаемые территории. Это единственный план Путина.

Смотрите онлайн новости Харькова:

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