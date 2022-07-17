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Убивать и сжигать - единственный план Путина: у Зеленского отреагировали на приказ захватить Харьков

17 июля 2022, 16:21

Единственное, что может спасти Украину - окончание войны и освобождение территорий.

Подоляк, Харьков
У Зеленского отреагировали на планы Путина захватить Харьков/ УНИАН, ОПУ

Россия будет убивать украинцев, разрушать здания, сжигать украинские земли, если не будет иметь возможности захватить желаемые территории. Это единственный план Путина. Так на приказ Путина захватить всю Харьковскую области отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Единственный выход, который спасет Украину и мир - окончание войны и освобождение украинских территорий от российских оккупантов.

"Любой другой путь ведет к бесконечной войне, обстрелам и угрозе новых аннексий", - написал Михаил Подоляк.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны предполагают, что президент РФ Владимир Путин, возможно, приказал войскам взять под контроль всю Харьковскую область несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха РФ в таких усилиях.

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Вторая попытка РФ захватить Харьков

В конце июня президент Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия собирает силы для атаки на Харьков и захвата Славянска Донецкой области.

Российские войска постоянно обстреливают город Харьков и Харьковскую область. Они наносят ракетные и артиллерийские удары. Гибнут мирные люди.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что российские войска снова могут попытаться захватить Харьков. В таком случае наступление может произойти по двум направлениям. По его словам, город ежедневно готовится к возможному наступлению.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял об ухудшении обстановки в Харьковской области и призвал вывести из города детей. По его словам, оккупантам не удастся захватить Харьков, но они будут бить артиллерией, что представляет опасность для жителей.

Военный эксперт Олег Жданов также заявлял, что жителям Харькова, которые живут в районах, подвергающихся обстрелам российских войск, лучше уехать из города. Как полагает полковник ВСУ, захватчикам РФ не удастся захватить областной центр – у оккупантов нет для этого достаточно сил.

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Другие новости:

война в Украине новости Харькова российское вторжение Михаил Подоляк
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