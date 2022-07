Путин приказал захватить всю Харьковскую область - Институт изучения войны

Оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков / Фото УНИАН

Президент страны-агрессора России Владимир Путин, возможно, приказал российским силам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха РФ в таких усилиях. Такое предположение озвучили аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Также эксперты опубликовали и другие ключевые выводы относительно ситуации на войне в Украине:

Министерство обороны России объявило о прекращении оперативной паузы, подтвердив оценку ISW от 15 июля о том, что российские силы, вероятно, возобновляют наземные атаки по нескольким направлениям наступления.

Прекращение оперативной паузы вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак по всей Украине, но, скорее всего, будет характеризоваться продолжением ограниченных наземных атак, сосредоточенных на выступе Славянск-Северск-Бахмут.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки вокруг Северска и Бахмута, а также обстреляли украинскую военную и гражданскую инфраструктуру на востоке Украины.

Российские оккупационные власти, вероятно, реагируют на предполагаемую угрозу действий украинских партизан, усиливая административные режимы на оккупированных территориях.

Как сообщал Главред, министр обороны РФ Сергей Шойгу оставил командовать наступлениями в Украине сразу двух генералов. Это может помешать операциям агрессора на фронте, считают аналитики Института изучения войны.

Вторая попытка РФ захватить Харьков

В конце июня президент Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия собирает силы для атаки на Харьков и захвата Славянска Донецкой области.

Российские войска постоянно обстреливают город Харьков и Харьковскую область. Они наносят ракетные и артиллерийские удары. Гибнут мирные люди.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что российские войска снова могут попытаться захватить Харьков. В таком случае наступление может произойти по двум направлениям. По его словам, город ежедневно готовится к возможному наступлению.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял об ухудшении обстановки в Харьковской области и призвал вывести из города детей. По его словам, оккупантам не удастся захватить Харьков, но они будут бить артиллерией, что представляет опасность для жителей.

Военный эксперт Олег Жданов также заявлял, что жителям Харькова, которые живут в районах, подвергающихся обстрелам российских войск, лучше уехать из города. Как полагает полковник ВСУ, захватчикам РФ не удастся захватить областной центр – у оккупантов нет для этого достаточно сил.

Смотрите новости Харькова оналайн:

Другие новости: